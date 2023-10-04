***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 18:41
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili satıcısı olduğumuz 6 markada 2023 yılı ilk dokuz ayında, toplam 10.051 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
30.yılımızı kutladığımız bu yılda, tecrübemiz ve yenilikçi iş yapma anlayışımızla birlikte, sektörde öncü ve lider konumumuzu ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199688
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0529,0239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2490
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:0529,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1500
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0500
En Düşük
28,9000
18:051.616,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.616,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0121
|29,0239
|% 0,87
|
|Euro
|28,9500
|29,0000
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,4043
|33,5719
|% 0,88
|
|Frank
|29,9733
|30,1539
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3278
|7,3645
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|4,15
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.871
|10.998
|38,00
|
|Yarım
|5.452
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,58
|18,61
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|-3,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR