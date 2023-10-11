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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2023 19:21
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.10.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde satışı yapılan sıfır araç sayısı kamuya açıklanmıştı. Açıklamamız sonrasında yatırımcılardan özellikle piyasa profesyonellerinden gelen sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu özel durum açıklamamızda da duyurmuş olduğumuz üzere, dünyada ve ülkemizde yaşanan tedarik sıkıntıları ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, yüksek mesleki bilgi, 360 derece etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile yetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS (2023 Temmuz'dan itibaren), Renault, Dacia ile 2022 yılı ilk dokuz ayında 6.412 adet olarak gerçekleşen sıfır araç satış adetimizi % 56,7 oranında artırarak, 2023 yılı ilk 9 ayında 10.051 adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısını gösterdik.
Perakende penetrasyon, 2022 yılı ilk dokuz ayında 926 adet ile toplam satışa oranı % 14 olurken, 2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yıl aynı döneme göre % 134,7 oranında artarak 2.174 adet  gerçekleşmiştir. Artan işlem hacmi ile birlikte, toplam satışlar içerisinde perakende satışların oranı, kuvvetli talep ve pazar koşullarının da yardımı ile %21,6'ya yükseltme başarısı gösterilmiştir. Aynı dönem içinde satış ve satış sonrası için ilgili markaların vermiş olduğu müşteri memnuniyeti hedefleri ve net tavsiye skorları artan adetlere rağmen sağlanmıştır.
Filo kiralama müşterilerine yapılan satışlar ise 2022 yılı ilk dokuz ayında 5.486 adet olurken, 2023 yılı ilk dokuz ayında geçen yıl aynı döneme göre % 43,6 oranında artarak 7.877 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam satışlar içerisinde filo satışlarının payı % 78,3 olmuştur.
Şirketimizin pozitif finansal görünümüne ek olarak, özellikle perakende satış oranımızın artması ile birlikte, karlılığımızın artarak devam edeceği ve yukarıda belirtilen satış performansının, üçüncü çeyrek mali tablolarımıza olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.
 
            
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204640


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Yarım 5.684 5.739 24,00  
Çeyrek 2.833 2.870 12,00  
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