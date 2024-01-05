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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 19:19
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

2023 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, tedarik sorunları ve yoğun rekabet ortamına rağmen, şirketimiz yenilikçi iş yapma anlayışıyla birlikte, yüksek mesleki bilgi, 360 derece etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile yetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS (2023 Temmuz'dan itibaren), Renault, Dacia ile 2022 yılı toplamında 9.226 adet olarak gerçekleşen sıfır araç satış adetini, %65,08 oranında artırarak, 2023 yılı toplamında 15.231 adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısı göstermiştir.
Perakende penetrasyon, 2022 yılında 1.559 adet ile toplam satışa oranı % 16,91 iken 2023 yılında geçen yıla göre %112,56 oranında artarak, 3.316 adet  gerçekleşmiştir. Artan işlem hacmi ile birlikte, toplam satışlar içerisinde perakende satışların oranını, kuvvetli talep ve pazar koşullarının da yardımı ile %21,77'ye yükseltme başarısı gösterilmiştir. Aynı dönem içinde satış ve satış sonrası için ilgili markaların vermiş olduğu müşteri memnuniyeti hedefleri ve net tavsiye skorları, artan adetlere rağmen sağlanmıştır.
Filo kiralama müşterilerine yapılan satışlar ise 2022 yılında 7.667 adet ile toplam satışa oranı %83,09 iken, 2023 yılında geçen yıla göre %55,40 oranında artarak 11.915 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam satışlar içerisinde filo satışlarının payı %78,23 olmuştur.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı toplamında bir önceki yıla göre %57,36 oranında artarken, Beyaz Filo olarak sıfır araç satışlarımız %65,08 oranında (sektör ortalama büyüme oranının %13'ünden daha fazlası) artmıştır.
Bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki şirketimiz payı, %1,24'e çıkmıştır. (2022 yılı %1,18 - 2021 yılı %1,13)
Şirketimizin pozitif finansal görünümüne ek olarak, özellikle perakende satış oranının artması ile birlikte, karlılığın artarak devam edeceği ve yukarıda belirtilen satış performansının, yıl sonu mali tablolara olumlu yansıyacağı öngörülmektedir.
Başarılarla dolu 30 yılı geride bırakmanın gururu ile faaliyetlerimizi yürütürken ilkeli, güvenilir ve itibarı yüksek bir şirket olmanın sorumluluğuyla, azami müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, ülkemiz ekonomisine değer katmaya, paydaşlarımız ile birlikte büyüyerek paylaşmaya, sosyal sorumluluk değerlerine ve çevreci çözümlere öncelik vermeye devam ederek, sektördeki öncü ve lider konumumuzu ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233441


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