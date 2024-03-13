***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili satıcısı olduğumuz markalar olan Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault, Dacia ile 2023 yılı ilk 2 ayında 1.846 adet olarak gerçekleşen sıfır km araç satış adetini, % 26,65 oranında artırarak, 2024 yılı ilk iki ayında 2.338 adet sıfır araç satışı gerçekleştirme başarısı gösterilmiştir.Şirketimiz yenilikçi iş yapma anlayışıyla birlikte, yüksek mesleki bilgi, 360 derece etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile özellikle Şubat ayı sıfır km araç satışlarımızın, yoğun rekabet koşullarına rağmen, geçen yıl aynı ayına göre % 74,97 oranında artışla 1.559 adet olarak gerçekleşmesi, yılın geri kalanında da, sektörde lider konumumuzu koruyarak satış, hasılat ve karlılık hedeflerimize, emin adımlarla yürüdüğümüzün bir göstergesidir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258436BIST