***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan Yönetim Kurulunun, 16.04.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Gürkan GENÇLER Yönetim Kurulu BaşkanıGökhan SAYGI Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMurat Nadir Tansel SARAÇ Yönetim Kurulu ÜyesiMetin ERSİN Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet Levent ERDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiMahmut Kaan DOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273159BIST