***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 20:03
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan Yönetim Kurulunun, 16.04.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Gürkan GENÇLER Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan SAYGI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Nadir Tansel SARAÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Metin ERSİN Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Levent ERDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kaan DOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273159
BIST