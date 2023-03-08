***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortakları, Gürkan GENÇLER sahibi olduğu 2.275.028 TL nominal değerli ve Gökhan SAYGI sahibi olduğu 4.783.875 TL nominal değerli, şirketimiz paylarının borsada satılmasına ilişkin, pay satış bilgi formu ile 08.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadırlar.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121783BIST