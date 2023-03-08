***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
08.03.2023 18:12
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortakları, Gürkan GENÇLER sahibi olduğu 2.275.028 TL nominal değerli ve Gökhan SAYGI sahibi olduğu 4.783.875 TL nominal değerli, şirketimiz paylarının borsada satılmasına ilişkin, pay satış bilgi formu ile 08.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadırlar.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121783
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
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5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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En Düşük
19,8891
17:591.105,90
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|Açılış
|: 1.105,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
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1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9394
|18,9448
|% 0,13
|
|Euro
|19,9769
|19,9841
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,3582
|22,4703
|% 0,22
|
|Frank
|20,0486
|20,1693
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,40
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.530
|7.598
|15,00
|
|Yarım
|3.679
|3.718
|7,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,62
|