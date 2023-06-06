***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortakları, Gürkan GENÇLER sahibi olduğu 2.275.028 TL nominal değerli ve Gökhan SAYGI sahibi olduğu 4.783.875 TL nominal değerli, şirketimiz paylarının borsada satılmasına ilişkin, pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususu, 08.03.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.Bahse konu başvurular Sermaye Piyasası Kurulu'nca 06.06.2023 tarih E-29833736-110.08-38267 ve E-29833736-110.08-38266 sayılı yazıları ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır. Onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156599BIST