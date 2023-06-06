***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
06.06.2023 20:39
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortakları, Gürkan GENÇLER sahibi olduğu 2.275.028 TL nominal değerli ve Gökhan SAYGI sahibi olduğu 4.783.875 TL nominal değerli, şirketimiz paylarının borsada satılmasına ilişkin, pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıkları hususu, 08.03.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştu.
Bahse konu başvurular Sermaye Piyasası Kurulu'nca 06.06.2023 tarih E-29833736-110.08-38267 ve E-29833736-110.08-38266 sayılı yazıları ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır. Onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156599
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2439
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,2245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,3239
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.357,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,18
|Açılış
|: 1.357,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5016
|21,5061
|% 1,17
|
|Euro
|23,0652
|23,2326
|% 1,45
|
|Sterlin
|26,6605
|26,7942
|% 1,18
|
|Frank
|23,6120
|23,7542
|% 1,07
|
|Riyal
|5,7198
|5,7485
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.359
|1.360
|18,85
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.521
|4.624
|99,00
|
|Çeyrek
|2.253
|2.312
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,34
|16,35
|0,23
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, GRTRK, KLRHO, OYLUM, BURCE, PENTA, KLGYO, ITTFH
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