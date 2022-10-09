***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.10.2022 10:25
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Talep Toplama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME TR(A) 19.09.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1548 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 112 gün vadeli, sabit faiz ödemeli, 30 Milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işleminin 10-11.10.2022 tarihlerinde, takasının ise 12.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Nurol Yatırım Bankası A.Ş. aracılık edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069445
BIST