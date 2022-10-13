***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono Faiz ve Anapara Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Faiz Oranı Türü "İskontolu"olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKuru 10,74Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBFOKE2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 20.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,90302Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.10.2022Kayıt Tarihi 11.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME (TR) A1 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 25.000.000 TL nominal tutarlı, 112 gün vadeli, 12.10.2022 itfa tarihli TRFBOKE2213 ISIN kodlu bonosunun nitelikli yatırımcılara anapara ve faiz itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071525BIST