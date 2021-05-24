***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEDİRNE SERVİS VE OTOMOTİV A.Ş. Otomobil satış ve satış sonrası hizmetler 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937610BIST