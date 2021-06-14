***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜRKAN GENÇLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Flap Kongre A.Ş. Flap Turizm A.Ş. Turinvest Turizm A.Ş.Flap Fuarcılık A.Ş. ve Döksan A.Ş. de yönetim kurulu başkan ve üyelikleri 29.77 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yön. KomitesiGÖKHAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Genel Müdür Flap Kongre A.Ş. de YönetimKurulu Başkanlığı, Edirne Servis ve Otomotiv Anonim Şirketi YönetimKurulu Başkanlığı 29.77 A Bağımsız Üye DeğilMURAT NADİR TANSEL SARAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.05.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye DeğilMETİN ERSİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye DeğilMEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleriCEM ATALAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744913 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komitelerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942144BIST