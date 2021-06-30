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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2021 18:10


Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye Değil
MEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleri
MAHMUT KAAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945195 Değerlendirildi Hayır Riskin İzlenmesi ve Denetim Komiteleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945197


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 22,44 65.352.054 % 10,00  
PKENT 2.585,90 5.832.091 % 10,00  
GEDIK 7,93 13.663.182 % 9,99  
MAALT 194,80 29.942.699 % 9,99  
AYCES 68,30 2.961.470 % 9,98  
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Riyal 2,3142 2,3258 % -0,32  
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Altın Ons 1.772 1.772 11,13  
Altın Gr. 496 496 1,41  
Cumhuriyet 3.255 3.305 -4,00  
Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,28  
Gümüş Gr. 7,29 7,31 0,06  
B. Petrol 75,00 75,00 0,72  
Seans Raporu 18:05
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