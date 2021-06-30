***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye DeğilMEHMET LEVENT ERDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş.BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798779 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Riskin İzlenmesi ve Denetim komiteleriMAHMUT KAAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli Değil FLAP KONGRE TOPL.HİZ.OTO.TUR.A.Ş. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945195 Değerlendirildi Hayır Riskin İzlenmesi ve Denetim Komitelerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945197BIST