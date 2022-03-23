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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

23.03.2022 10:34
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

Kamuya açıklanan 2021 yıl sonu finansal tablolarımızdaki finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2020-2021 dönemi karşılaştırmalı finansal oran analiz bilgilerinin bulunduğu yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012185


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GZNMI 38,34 8.981.728 % 9,98  
IDEAS 25,32 16.840.754 % 8,95  
JANTS 68,95 47.309.626 % 7,07  
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Frank 15,7951 15,8903 % -0,24  
Riyal 3,9365 3,9562 % -0,12  
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Altın Gr. 914 914 -1,96  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,90 24,94 0,14  
Gümüş Gr. 11,83 11,85 0,02  
B. Petrol 116 116 0,61  
Seans Raporu 10:54
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