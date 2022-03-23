***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.03.2022 10:34
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Türkçe
Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2021 yıl sonu finansal tablolarımızdaki finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2020-2021 dönemi karşılaştırmalı finansal oran analiz bilgilerinin bulunduğu yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012185
BIST
10:542.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,26
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
10:5414,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:5416,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0143
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:54914,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,23
|Açılış
|: 914,89
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ENSRI
|16,94
|23.348.465
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.078.658
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.981.728
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,32
|16.840.754
|% 8,95
|
|JANTS
|68,95
|47.309.626
|% 7,07
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|61.278.656
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|DIRIT
|3,20
|77.379
|% -4,48
|
|GARAN
|12,05
|1.114.335.510
|% 1,01
|
|THYAO
|28,56
|582.523.543
|% 0,14
|
|EREGL
|33,38
|455.822.269
|% -1,24
|
|KRDMD
|15,27
|445.026.424
|% 0,07
|
|FROTO
|313,70
|304.114.496
|% 0,58
|
|GARAN
|12,05
|1.114.335.510
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,07
|253.122.364
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,35
|123.426.618
|% 0,43
|
|ODAS
|1,64
|63.363.370
|% -0,61
|
|PETKM
|8,83
|267.106.125
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8165
|14,8223
|% 0,00
|
|Euro
|16,3277
|16,3448
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,5880
|19,6862
|% -0,10
|
|Frank
|15,7951
|15,8903
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9365
|3,9562
|% -0,12
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,88
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,61
|