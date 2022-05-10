***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKamuya açıklanan 2022 yılı 1.çeyrek finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022-03 sayılı yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028151BIST