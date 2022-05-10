***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
10.05.2022 09:29
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2022 yılı 1.çeyrek finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022-03 sayılı yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028151
BIST
10:432.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,55
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:4315,2050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:4316,0834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1423
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:43909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,11
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:41
|IMASM
|24,12
|14.837.587
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|8.093.641
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.867.116
|% 9,19
|
|ERBOS
|122,00
|106.004.732
|% 7,77
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|43,26
|8.541.924
|% -6,81
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|TEZOL
|17,80
|31.855.240
|% -4,91
|
|METUR
|3,71
|2.454.789
|% -4,13
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,44
|639.742.318
|% 0,67
|
|EREGL
|34,18
|639.276.425
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|THYAO
|42,68
|543.474.904
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,83
|627.105.666
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,89
|226.981.047
|% 0,62
|
|SISE
|19,65
|869.153.431
|% 2,02
|
|KARSN
|5,18
|226.728.232
|% -5,13
|
|DOHOL
|3,72
|163.732.003
|% 0,81
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1973
|15,2065
|% 0,81
|
|Euro
|16,0677
|16,0824
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,6801
|18,7738
|% 0,74
|
|Frank
|15,2356
|15,3273
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0366
|4,0568
|% 0,67
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|8,09
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,43
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,08
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Seans Raporu
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LIDFA, SERVE, EKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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