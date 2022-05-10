***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
10.05.2022 18:06
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2022 yılı 1.çeyrek finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022-03 sayılı yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028485
BIST
17:542.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,66
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:5415,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1657
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:5416,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1396
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:54905,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,71
|Açılış
|: 905,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EDATA
|15,95
|43.952.877
|% 10,00
|
|PNLSN
|13,99
|84.283.001
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.383.332
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.831.710
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.351.084
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.215.199
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|47.914.925
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.275.040
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|66.252.800
|% -9,56
|
|TEZOL
|17,44
|123.829.392
|% -6,84
|
|SISE
|19,99
|3.322.183.626
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,91
|2.925.719.029
|% 3,55
|
|THYAO
|42,46
|2.556.187.425
|% 0,38
|
|EREGL
|34,64
|2.273.177.020
|% 3,34
|
|ASELS
|24,12
|1.897.635.813
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,77
|1.566.323.344
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,22
|558.267.032
|% 5,71
|
|YKBNK
|4,86
|901.781.869
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|693.384.800
|% 3,52
|
|KRDMD
|16,91
|2.925.719.029
|% 3,55
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2388
|15,2507
|% 1,10
|
|Euro
|16,0646
|16,0807
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,7185
|18,8124
|% 0,94
|
|Frank
|15,2722
|15,3642
|% 1,02
|
|Riyal
|4,0525
|4,0728
|% 1,07
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,79
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|
Seans Raporu
17:54
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17:59RYSAS
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD