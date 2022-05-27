***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
27.05.2022 09:33
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2022 yılı 1.çeyrek finansal tablolarımızdaki finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2021-2022 yılları 1.çeyrek karşılaştırmalı finansal oran analiz bilgilerinin bulunduğu yatırımcı bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde (www.beyazfilo.com) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bültenlerinin, yeni "Bilgilendirme Politikamız' gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de düzenli olarak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032855
BIST
10:472.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,07
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4716,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0402
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4717,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:47978,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,76
|Açılış
|: 978,35
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:47
|RODRG
|17,60
|3.076.090
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|10.842.909
|% 7,73
|
|OYYAT
|83,40
|31.200.902
|% 7,06
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|AKFGY
|2,92
|60.892.825
|% -3,95
|
|AVTUR
|2,33
|407.122
|% -2,92
|
|MEPET
|3,58
|8.568.609
|% -2,45
|
|THYAO
|44,58
|1.036.922.282
|% 0,27
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|EREGL
|33,34
|555.898.648
|% 2,84
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|KOZAL
|192,30
|368.982.954
|% -0,72
|
|KARSN
|6,63
|667.856.010
|% 3,59
|
|DOHOL
|3,85
|249.631.610
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,30
|77.437.439
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|147.070.682
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,87
|478.031.301
|% 1,50
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3760
|16,3890
|% 0,25
|
|Euro
|17,5694
|17,5914
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6114
|20,7147
|% 0,31
|
|Frank
|17,0005
|17,1029
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3552
|4,3771
|% 0,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,66
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,26
|