***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
06.09.2022 21:09
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2022 yılı İlk yarı finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022 yılı ve 2021 yılı ilk yarı karşılaştırmalı bilgilerini içeren, 2022-05 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060782
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0305
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,88
|Açılış
|: 996,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
996,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2162
|18,2272
|% 0,06
|
|Euro
|18,0473
|18,0599
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,9368
|21,0418
|% 0,05
|
|Frank
|18,4292
|18,5402
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-9,65
|
|Altın Gr.
|996
|997
|-5,19
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.744
|6.838
|26,00
|
|Yarım
|3.286
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,00
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-3,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
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17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
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17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem