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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

15.11.2022 18:07
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

Kamuya açıklanan 2022 yılı ilk dokuz ay finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022 yılı ve 2021 yılı ilk dokuz ay karşılaştırmalı bilgilerini içeren, 2022-06 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.
  
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080138


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HKTM 101,20 355.454.511 % 10,00  
BRLSM 22,22 159.534.375 % 10,00  
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Altın Gr. 1.060 1.060 -0,08  
Cumhuriyet 7.086 7.193 72,00  
Tam 7.030 7.150 16,00  
Yarım 3.414 3.496 8,00  
Çeyrek 1.707 1.747 4,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 -0,25  
Gümüş Gr. 13,02 13,03 -0,12  
B. Petrol 91,86 91,86 -1,28  
Seans Raporu 17:55
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