***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
15.11.2022 18:07
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 2022 yılı ilk dokuz ay finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022 yılı ve 2021 yılı ilk dokuz ay karşılaştırmalı bilgilerini içeren, 2022-06 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080138
BIST
17:554.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 78,97
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:5518,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:5519,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1449
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:551.059,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.059,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KONKA
|58,30
|294.701.444
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|57.980.931
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|355.454.511
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.534.375
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.080.705.268
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|203.132.163
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|997.631.756
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|SILVR
|27,66
|22.080.364
|% -7,43
|
|THYAO
|109,20
|9.089.775.657
|% -0,46
|
|EREGL
|37,76
|8.482.939.942
|% 1,12
|
|ODAS
|12,26
|5.803.310.894
|% 3,11
|
|ASELS
|41,06
|5.627.922.832
|% -1,53
|
|AKBNK
|15,91
|4.950.891.140
|% 4,46
|
|ISCTR
|9,61
|4.552.428.077
|% 3,78
|
|ODAS
|12,26
|5.803.310.894
|% 3,11
|
|YKBNK
|10,51
|4.788.167.149
|% 7,14
|
|SKBNK
|2,32
|975.847.248
|% 0,43
|
|TSKB
|3,23
|1.329.388.531
|% 1,57
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6144
|% 0,06
|
|Euro
|19,3572
|19,3654
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,1062
|22,2170
|% 1,39
|
|Frank
|19,6237
|19,7419
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,08
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,12
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.030
|7.150
|16,00
|
|Yarım
|3.414
|3.496
|8,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.747
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|-1,28
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında