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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

16.03.2023 18:12
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

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Açıklamalar

Kamuya açıklanan 2022 yılı finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2022-07 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.
  
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125629


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MARKA 11,77 14.429.423 % 10,00  
TBORG 37,62 2.532.842 % 10,00  
BRKVY 27,06 41.475.107 % 10,00  
GOKNR 19,48 1.251.913.382 % 9,99  
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Frank 20,3344 20,4569 % 0,35  
Riyal 5,0409 5,0662 % -0,01  
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Altın Gr. 1.171 1.171 -0,11  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.874 7.971 6,00  
Yarım 3.860 3.900 2,00  
Çeyrek 1.930 1.950 1,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,26  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 -0,15  
B. Petrol 74,00 74,00 0,31  
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