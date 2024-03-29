***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKamuya açıklanan 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi finansal tablolarımızdaki faaliyet sonuçları ve finansal veriler kullanılarak, yatırımcılarımızın bilgilendirmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz, 2023-03 sayılı yatırımcı bülteni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Söz konusu yatırımcı bülteni, "Bilgilendirme Politikamız" gereği, yatırımcılarımızın doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla, şirketimiz internet sitesi (www.beyazfilo.com) ve instagram hesabı (@beyazfilo) üzerinden de paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264553BIST