***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.06.2020 09:20
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0362828 TL Teorik Fiyat: 3,764 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851751
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,61
|48.678.772
|% 0,00
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% 0,00
|
|BEYAZ
|3,80
|600.531
|% -0,35
|
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ULUUN
|9,61
|48.678.772
|% 0,00
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% 0,00
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5726
|8,6156
|% 0,06
|
|Frank
|7,1930
|7,2364
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,03
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.490
|3,80
|
|Tam
|2.541
|2.555
|3,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,34
|
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