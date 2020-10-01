***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:16
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/87
12:401.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:407,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7423
En Düşük
7,6335
12:409,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0967
En Düşük
8,9695
12:40471,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,35
|Açılış
|: 471,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERKO
|13,20
|113.692.118
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.973.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|102.906.226
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|125.322.587
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.601.179
|% -9,99
|
|SISE
|7,20
|1.396.757.083
|% -1,64
|
|ASELS
|19,49
|783.968.505
|% 0,88
|
|GARAN
|7,12
|665.823.581
|% 0,28
|
|AVOD
|7,30
|439.229.720
|% 6,73
|
|TURSG
|5,92
|432.581.142
|% 4,23
|
|SISE
|7,20
|1.396.757.083
|% -1,64
|
|GARAN
|7,12
|665.823.581
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,38
|286.739.376
|% -0,29
|
|PENGD
|4,86
|385.957.243
|% 2,10
|
|TURSG
|5,92
|432.581.142
|% 4,23
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7357
|% 0,19
|
|Euro
|9,0790
|9,0967
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,8958
|9,9454
|% -0,30
|
|Frank
|8,3896
|8,4402
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,39
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,46
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,24
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,59
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|