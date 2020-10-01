***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:47
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877733
BIST
13:031.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:037,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
13:039,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0456
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1018
En Düşük
8,9695
13:03472,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,07
|Açılış
|: 472,09
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:03
|NETAS
|21,34
|120.447.059
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.794.919
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.342.813
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.936.108
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|127.428.198
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.640.302
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
|
|ASELS
|19,54
|808.333.547
|% 1,14
|
|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
|
|AVOD
|7,30
|456.342.612
|% 6,73
|
|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
|
|SISE
|7,18
|1.448.260.609
|% -1,91
|
|GARAN
|7,12
|718.279.303
|% 0,28
|
|PENGD
|4,87
|406.546.169
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,37
|289.243.236
|% -0,59
|
|TURSG
|5,93
|440.343.111
|% 4,40
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7353
|7,7391
|% 0,23
|
|Euro
|9,0869
|9,1018
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,9123
|9,9621
|% -0,14
|
|Frank
|8,4025
|8,4532
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0564
|2,0667
|% 0,44
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|