***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:50
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879663
BIST
10:451.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.153
10:457,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,9193
En Düşük
7,8628
10:459,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0538
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,3302
En Düşük
9,2582
10:45481,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,76
|Açılış
|: 481,32
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler10:45
|YGYO
|1,21
|60.744.321
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.320.464
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|11.826.027
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.126.810
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.519.161
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|371.935
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,40
|16.014.293
|% -7,92
|
|SISE
|6,77
|418.739.185
|% 1,20
|
|ASELS
|18,30
|251.005.303
|% -1,40
|
|TKNSA
|9,90
|211.500.835
|% 1,64
|
|PETKM
|4,41
|145.551.119
|% 0,23
|
|GARAN
|7,01
|142.377.311
|% 0,00
|
|SISE
|6,77
|418.739.185
|% 1,20
|
|YGYO
|1,21
|60.744.321
|% 10,00
|
|ODAS
|3,28
|139.241.605
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,69
|71.659.603
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,55
|53.258.984
|% 3,33
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9149
|7,9185
|% 0,47
|
|Euro
|9,3203
|9,3302
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2080
|10,2592
|% 0,52
|
|Frank
|8,5942
|8,6460
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1010
|2,1116
|% 0,26
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,88
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,43
|