***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 10:00
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881881
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
0
En Düşük
0
18:057,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
18:059,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05483,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9222
|7,9254
|% 0,19
|
|Euro
|9,3049
|9,3127
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2702
|10,3217
|% 0,08
|
|Frank
|8,6368
|8,6889
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1060
|2,1166
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,27
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|-0,14
|