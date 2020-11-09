***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 11:58
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887068
BIST
13:231.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 30,71
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:238,1172
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -0,4021
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:239,6436
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -0,4828
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:23511,57
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -23,26
|Açılış
|: 511,57
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ACSEL
|18,37
|18.743.794
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|16.672.828
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.960.867
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|237.291.345
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|BURVA
|71,10
|3.611.378
|% -6,88
|
|GARAN
|7,39
|2.130.021.693
|% 5,87
|
|PETKM
|4,36
|680.798.217
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,30
|651.172.753
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,43
|501.298.457
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|468.180.305
|% 1,67
|
|GARAN
|7,39
|2.130.021.693
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,43
|501.298.457
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|237.291.345
|% -16,11
|
|PETKM
|4,36
|680.798.217
|% 1,63
|
|ODAS
|3,66
|468.180.305
|% 1,67
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1050
|8,1172
|% -4,72
|
|Euro
|9,6214
|9,6436
|% -4,77
|
|Sterlin
|10,6352
|10,6885
|% -4,80
|
|Frank
|8,9788
|9,0329
|% -4,76
|
|Riyal
|2,1576
|2,1685
|% -4,72
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|7,50
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-23,35
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.463
|-149,00
|
|Tam
|3.386
|3.474
|-157,47
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|-76,17
|
|Çeyrek
|821
|840
|-38,09
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,27
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,93
|