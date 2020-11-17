***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:48
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888848
BIST
11:441.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -14,70
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:447,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:449,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:44470,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,39
|Açılış
|: 470,36
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:42
|YESIL
|48,28
|15.161.183
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.610.499
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|RTALB
|45,90
|71.240.719
|% 8,61
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|THYAO
|11,60
|379.287.020
|% -1,53
|
|AKBNK
|6,14
|364.985.534
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|YKBNK
|2,81
|346.119.632
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,49
|127.620.122
|% -1,97
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7336
|7,7376
|% 0,40
|
|Euro
|9,1862
|9,1905
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1913
|10,2424
|% 0,47
|
|Frank
|8,4538
|8,5047
|% 0,44
|
|Riyal
|2,0564
|2,0667
|% 0,32
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,69
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|2,05
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,99
|
|Çeyrek
|753
|771
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,17
|