***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891627
BIST
14:351.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:357,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:359,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:35461,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 461,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KRVGD
|10,89
|326.297
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|573.560.190
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.947.779
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,55
|17.629.711
|% -7,42
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.270.398
|% -5,94
|
|PETKM
|5,00
|2.972.806.534
|% 7,76
|
|GARAN
|9,00
|934.893.748
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,50
|839.949.448
|% 2,03
|
|DOHOL
|2,82
|807.200.025
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|729.834.987
|% 7,11
|
|PETKM
|5,00
|2.972.806.534
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,82
|807.200.025
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|529.066.423
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|563.423.936
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,86
|397.093.295
|% -1,72
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8402
|7,8479
|% 0,45
|
|Euro
|9,4959
|9,5027
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3693
|10,4213
|% -0,94
|
|Frank
|8,7562
|8,8089
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0843
|2,0948
|% 0,37
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|-10,59
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-5,12
|
|Çeyrek
|739
|755
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,83
|48,83
|-0,42
|