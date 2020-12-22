***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 10:23
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894182
BIST
13:131.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.405
En Düşük
1.392
13:137,6361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6220
13:139,3330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0183
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3141
13:13459,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,12
|Açılış
|: 459,79
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler13:13
|DOCO
|535,80
|122.508.712
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|93.935.557
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.484.533
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|411.296.729
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|19.823.126
|% -8,71
|
|KARTN
|2.484,30
|271.521.036
|% -8,20
|
|GARAN
|9,91
|933.231.788
|% 1,43
|
|THYAO
|12,54
|932.545.825
|% 2,62
|
|ODAS
|4,09
|612.572.664
|% -0,49
|
|TSKB
|1,86
|547.861.591
|% -2,11
|
|OTKAR
|292,20
|515.131.194
|% 2,10
|
|TSKB
|1,86
|547.861.591
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|328.839.658
|% 1,90
|
|ODAS
|4,09
|612.572.664
|% -0,49
|
|ALBRK
|2,09
|238.719.522
|% 1,95
|
|PETKM
|4,85
|506.833.332
|% 2,32
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6283
|7,6361
|% -0,07
|
|Euro
|9,3229
|9,3330
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,1858
|10,2369
|% -0,59
|
|Frank
|8,5703
|8,6219
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0272
|2,0373
|% -0,16
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,78
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|-35,59
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|-17,22
|
|Çeyrek
|735
|752
|-8,60
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,14
|50,14
|-0,77
|