***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 16:04
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903689
BIST
16:041.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:047,3646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0545
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:048,9648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:04442,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,77
|Açılış
|: 442,98
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler16:04
|DITAS
|40,92
|4.438.270
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|3.247.618
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,10
|69.615.065
|% -7,61
|
|GARAN
|10,19
|1.956.932.396
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,52
|1.781.463.608
|% 2,44
|
|KARSN
|4,55
|1.069.749.831
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|949.661.038
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,24
|787.860.287
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.781.463.608
|% 2,44
|
|SKBNK
|1,60
|534.596.696
|% 1,27
|
|TSKB
|1,96
|489.093.802
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,24
|787.860.287
|% 1,57
|
|KARSN
|4,55
|1.069.749.831
|% 9,90
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3604
|7,3646
|% -0,73
|
|Euro
|8,9571
|8,9648
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,0826
|10,1332
|% -0,11
|
|Frank
|8,2841
|8,3340
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% -0,49
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|1,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,00
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,83
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,20
|