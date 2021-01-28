***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 10:07
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905193
BIST
13:241.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.479
En Düşük
1.431
13:247,3652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
13:248,9302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0479
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
13:24436,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,88
|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:22
|PKENT
|1.386,00
|2.340.145
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,70
|69.359.787
|% 9,48
|
|POLTK
|405,00
|45.299.863
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,24
|1.211.185.272
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,36
|1.142.279.425
|% 0,43
|
|KOZAL
|113,90
|740.558.535
|% 0,35
|
|ODAS
|3,80
|738.338.309
|% -3,06
|
|KRDMD
|6,56
|715.878.846
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,36
|1.142.279.425
|% 0,43
|
|TSKB
|1,80
|473.722.883
|% 0,56
|
|ODAS
|3,80
|738.338.309
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,90
|475.257.607
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,39
|224.364.694
|% 0,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3576
|7,3623
|% -0,70
|
|Euro
|8,9184
|8,9248
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,0117
|10,0619
|% -0,99
|
|Frank
|8,2369
|8,2865
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% -0,72
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,47
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-12,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-11,34
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-5,48
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|-0,20
|