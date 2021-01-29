***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.01.2021 17:33
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906263
BIST
17:251.482
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,68
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:257,3097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:258,8844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:25439,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,65
|Açılış
|: 439,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DZGYO
|5,06
|47.519.564
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|642.626
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.980.057
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,98
|28.899.179
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|212.640.795
|% -7,82
|
|VAKFN
|8,53
|18.144.870
|% -6,67
|
|GUBRF
|73,25
|2.198.252.189
|% 6,01
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|KOZAL
|117,30
|1.342.151.656
|% -0,09
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,36
|1.067.769.080
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,97
|1.332.384.579
|% 6,72
|
|KARSN
|5,20
|1.304.037.906
|% 4,21
|
|TSKB
|1,83
|405.434.829
|% 1,10
|
|GARAN
|9,43
|1.958.252.272
|% 0,43
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3031
|7,3111
|% -0,31
|
|Euro
|8,8800
|8,8900
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,9843
|10,0344
|% -0,57
|
|Frank
|8,1727
|8,2219
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,66
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|32,13
|
|Altın Gr.
|439
|440
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.893
|2.966
|-15,64
|
|Yarım
|1.398
|1.435
|-7,57
|
|Çeyrek
|701
|717
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,55
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,85
|55,85
|0,75
|
Seans Raporu
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