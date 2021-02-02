***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 10:17
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906882
BIST
10:061.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 18,24
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.511
En Düşük
1.505
10:067,1480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1410
10:068,6298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6205
10:06426,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,38
|Açılış
|: 426,60
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
426,46
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|858.432
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|DNISI
|17,66
|2.338.626
|% 9,96
|
|YAPRK
|135,90
|5.873.054
|% 9,95
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|NIBAS
|37,50
|1.045.404
|% -6,20
|
|SISE
|7,57
|154.748.390
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,47
|60.404.009
|% 1,23
|
|KARSN
|5,51
|57.684.295
|% 2,04
|
|KOZAL
|124,30
|55.559.239
|% 0,16
|
|KATMR
|5,04
|36.937.930
|% 5,66
|
|EKGYO
|2,47
|60.404.009
|% 1,23
|
|SISE
|7,57
|154.748.390
|% 2,44
|
|PEGYO
|2,29
|24.261.504
|% 5,53
|
|KARSN
|5,51
|57.684.295
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,46
|13.609.471
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1444
|7,1476
|% -0,54
|
|Euro
|8,6231
|8,6289
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,7609
|9,8099
|% -0,36
|
|Frank
|7,9461
|7,9939
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9021
|1,9116
|% -0,50
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-4,74
|
|Altın Gr.
|428
|428
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,11
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,66
|