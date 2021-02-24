***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:02
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912085
BIST
09:551.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.507
En Düşük
1.507
09:557,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
09:558,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
09:55415,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,69
|Açılış
|: 415,22
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,33
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AVGYO
|5,41
|11.257.999
|% 42,85
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,22
|274.811.110
|% 0,00
|
|HALKB
|5,50
|559.501.228
|% 0,00
|
|LIDFA
|4,25
|15.236.397
|% 0,00
|
|SKTAS
|5,56
|10.936.769
|% 0,00
|
|SARKY
|11,88
|131.547.952
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 0,00
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,80
|1.206.156.722
|% 0,00
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% 0,00
|
|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1156
|7,1200
|% 0,21
|
|Euro
|8,6529
|8,6625
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1418
|% 0,92
|
|Frank
|7,8422
|7,8894
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8955
|1,9051
|% 0,34
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,77
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|-0,25
|