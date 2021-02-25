***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:42
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912835
BIST
14:411.463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -20,10
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.463
14:417,2354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0659
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2354
En Düşük
7,1530
14:418,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1330
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8592
En Düşük
8,7148
14:41413,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,74
|Açılış
|: 413,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler14:41
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.434.632
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.520.777.614
|% 1,36
|
|THYAO
|13,08
|1.133.499.000
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,27
|948.190.161
|% 0,00
|
|KOZAL
|129,60
|845.928.618
|% -2,92
|
|SASA
|43,28
|827.507.800
|% 8,36
|
|EKGYO
|2,27
|948.190.161
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.520.777.614
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,87
|176.421.206
|% -3,33
|
|TSKB
|1,70
|307.648.320
|% -2,30
|
|KARSN
|4,56
|761.888.421
|% -2,98
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2303
|7,2354
|% 0,92
|
|Euro
|8,8531
|8,8592
|% 1,52
|
|Sterlin
|10,1694
|10,2204
|% 0,62
|
|Frank
|7,9287
|7,9765
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9167
|1,9263
|% 0,56
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-20,08
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-10,77
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-5,21
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,61
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,10
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:54TMPOL
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 029 adet işlem
-
14:53ISBTR
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 39, 465.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12 adet işlem
-
14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, EREGL, THYAO
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 39 artarak (% 0.11 ) 1, 297
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, CASA, MERIT, VAKKO, IDEAS, EPLAS, BURVA, KSTUR, SEKUR, AYEN