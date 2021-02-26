***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913215
BIST
12:471.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,72
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:477,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:478,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:47416,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,49
|Açılış
|: 416,05
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,30
|904.665.137
|% 0,86
|
|THYAO
|13,25
|878.415.778
|% -1,05
|
|GARAN
|8,90
|603.935.894
|% -1,98
|
|SASA
|41,28
|538.984.045
|% -1,01
|
|PETKM
|5,19
|506.663.540
|% -1,70
|
|TSKB
|1,70
|256.734.105
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.930.674
|% -2,16
|
|KARSN
|4,10
|405.663.680
|% -3,07
|
|PETKM
|5,19
|506.663.540
|% -1,70
|
|SKBNK
|1,33
|123.363.799
|% -2,21
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3565
|7,3594
|% 0,09
|
|Euro
|8,9207
|8,9293
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1868
|10,2379
|% -0,80
|
|Frank
|8,0776
|8,1262
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9463
|1,9561
|% -0,43
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|