***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 15:26
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916824
BIST
17:131.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:137,5410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0662
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:138,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0748
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:13416,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,83
|Açılış
|: 416,40
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:13
|POLTK
|375,20
|4.891.979
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.367.373
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.635.233
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|ISGSY
|20,46
|17.145.773
|% -5,28
|
|IZMDC
|3,07
|64.364.194
|% -4,95
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|ISBTR
|47.000,00
|141.800
|% -4,08
|
|GARAN
|9,14
|2.651.758.001
|% 1,33
|
|SASA
|46,46
|1.549.635.233
|% 9,99
|
|PETKM
|6,26
|1.060.302.157
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,59
|1.057.958.545
|% 2,85
|
|GUBRF
|84,00
|984.331.218
|% 3,64
|
|GARAN
|9,14
|2.651.758.001
|% 1,33
|
|PETKM
|6,26
|1.060.302.157
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,39
|375.635.937
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,59
|1.057.958.545
|% 2,85
|
|ODAS
|3,90
|512.704.070
|% -0,51
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5356
|7,5410
|% -0,87
|
|Euro
|8,9857
|8,9940
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,4481
|10,5005
|% -0,96
|
|Frank
|8,0757
|8,1243
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0009
|2,0110
|% -1,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,17
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-28,00
|
|Tam
|2.754
|2.825
|-37,53
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|-18,15
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,08
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|0,64
|
Seans Raporu
17:13
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