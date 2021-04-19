***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929241
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,05
|Açılış
|: 461,43
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0940
|8,0968
|% 0,48
|
|Euro
|9,7424
|9,7493
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2805
|11,3371
|% 1,42
|
|Frank
|8,8009
|8,8539
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,03
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-0,09
|