***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:22
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930420
BIST
10:071.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,44
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.311
10:078,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1578
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:0710,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1735
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:07478,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,97
|Açılış
|: 478,85
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:07
|FORMT
|1,12
|886.313
|% 12,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|4.459.031
|% 9,66
|
|INTEM
|30,88
|74.421
|% 7,22
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|99.112
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|18.565.789
|% -9,80
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|PETKM
|6,29
|31.574.908
|% -1,41
|
|EREGL
|17,77
|31.532.826
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|GARAN
|6,99
|85.334.091
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,80
|21.704.136
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,06
|20.137.113
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,91
|17.150.552
|% -0,68
|
|TSKB
|1,20
|7.021.400
|% -0,83
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3277
|8,3369
|% 1,93
|
|Euro
|10,0292
|10,0401
|% 1,76
|
|Sterlin
|11,5439
|11,6018
|% 1,60
|
|Frank
|9,0399
|9,0943
|% 1,72
|
|Riyal
|2,2073
|2,2184
|% 1,48
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,87
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-0,16
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
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10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.35 ) 1, 392
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10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, EMKEL
-
10:21
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle ATLAS, GEDIZ, UMPAS
-
10:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR