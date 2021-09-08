BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler13:23
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4644
|8,4659
|% 0,04
|Euro
|10,0303
|10,0373
|% 0,21
|Sterlin
|11,6607
|11,7192
|% 0,39
|Frank
|9,1705
|9,2258
|% 0,37
|Riyal
|2,2499
|2,2612
|% 0,05
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,15
|Altın Gr.
|488
|489
|1,82
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|Tam
|3.220
|3.301
|14,24
|Yarım
|1.556
|1.597
|6,89
|Çeyrek
|781
|798
|3,44
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,19
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,04
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
Seans Raporu 13:23
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 27 değişimle 1438 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 25 değişimle 1437 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 27 değişimle 1438 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 31 değişimle 1438 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 3 değişimle 1438 puandan