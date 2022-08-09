***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:18
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053366
BIST
11:262.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,60
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:2617,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:2618,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1041
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4023
En Düşük
18,2767
11:261.035,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.035,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,39
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KRTEK
|22,00
|38.318.374
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|42.653.881
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|39.272.645
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.197.721
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.402.289
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|7.911.890
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|120.392.127
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,08
|12.458.228
|% -9,66
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,40
|1.657.747.670
|% 1,11
|
|ISCTR
|6,03
|906.560.655
|% -5,19
|
|TUPRS
|279,10
|675.907.757
|% 2,05
|
|SASA
|52,05
|665.889.512
|% 0,10
|
|EREGL
|28,72
|544.642.923
|% 0,07
|
|ISCTR
|6,03
|906.560.655
|% -5,19
|
|EKGYO
|3,40
|369.876.291
|% -1,16
|
|YKBNK
|5,21
|533.924.194
|% 0,19
|
|ALBRK
|1,60
|116.937.911
|% 3,23
|
|SKBNK
|2,33
|142.161.792
|% 1,75
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9662
|% 0,09
|
|Euro
|18,3896
|18,3997
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,6844
|21,7931
|% 0,44
|
|Frank
|18,7733
|18,8864
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.930
|6.987
|0,00
|
|Yarım
|3.377
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-1,49
|