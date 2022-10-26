***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:35
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074256
BIST
12:023.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 16,61
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0218,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0218,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1329
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:021.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:00
|GOLTS
|107,20
|53.406.088
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|TUREX
|15,90
|18.546.028
|% 8,83
|
|CRFSA
|60,25
|86.380.044
|% 8,66
|
|AGYO
|7,53
|33.709.461
|% -9,93
|
|UFUK
|63,00
|2.076.281
|% -6,87
|
|ALKA
|37,02
|144.765.164
|% -6,28
|
|ACSEL
|58,35
|44.644.766
|% -5,89
|
|BEYAZ
|15,34
|33.179.934
|% -4,13
|
|THYAO
|100,60
|2.254.984.849
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,82
|1.245.415.601
|% 1,93
|
|SISE
|33,74
|926.127.129
|% -0,24
|
|SASA
|105,40
|882.738.094
|% 0,38
|
|TUPRS
|372,20
|801.876.439
|% -0,61
|
|TSKB
|3,18
|609.832.720
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,14
|404.896.155
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,56
|544.233.303
|% 0,66
|
|ISGYO
|9,04
|773.118.370
|% 2,61
|
|AKBNK
|15,82
|1.245.415.601
|% 1,93
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6118
|% 0,05
|
|Euro
|18,6737
|18,6860
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,5332
|21,6411
|% 1,20
|
|Frank
|18,7968
|18,9100
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,03
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,59
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,56
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|45,00
|
|Tam
|6.725
|6.796
|38,00
|
|Yarım
|3.277
|3.322
|21,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,24
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|0,09
|