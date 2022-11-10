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***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

10.11.2022 10:31
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079123


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 102,30 26.838.712 % 10,00  
MIATK 98,10 60.635.555 % 9,98  
GLRYH 5,19 21.562.173 % 9,96  
BAKAB 45,94 24.619.924 % 9,96  
YEOTK 76,80 90.558.630 % 9,95  
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10:38 Alış Satış %  
Dolar 18,6044 18,6064 % 0,10  
Euro 18,6176 18,6227 % -0,02  
Sterlin 21,0946 21,2004 % 0,37  
Frank 18,8035 18,9168 % 0,15  
Riyal 4,9335 4,9582 % 0,18  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 1,21  
Altın Gr. 1.022 1.022 3,67  
Cumhuriyet 6.794 6.896 127,00  
Tam 6.817 6.876 16,00  
Yarım 3.322 3.362 8,00  
Çeyrek 1.666 1.680 4,00  
Gümüş.Ons 20,96 20,98 -0,06  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,09  
B. Petrol 92,37 92,37 -0,28  
Seans Raporu 10:38
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