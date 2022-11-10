***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 10:31
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BEYAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079123
BIST
10:384.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 45,68
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.410
En Düşük
4.364
10:3818,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:3818,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:381.020,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.020,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|60.635.555
|% 9,98
|
|GLRYH
|5,19
|21.562.173
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,94
|24.619.924
|% 9,96
|
|YEOTK
|76,80
|90.558.630
|% 9,95
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|8.599.440
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,63
|30.854.943
|% -8,77
|
|SKTAS
|3,71
|22.457.028
|% -8,62
|
|ARASE
|179,80
|58.512.455
|% -8,27
|
|THYAO
|112,70
|1.271.166.093
|% 1,35
|
|ODAS
|9,98
|1.043.975.933
|% 1,94
|
|HEKTS
|37,70
|857.875.971
|% 4,49
|
|ASELS
|38,10
|803.058.218
|% 0,95
|
|TCELL
|33,06
|757.759.077
|% 2,86
|
|ODAS
|9,98
|1.043.975.933
|% 1,94
|
|EKGYO
|5,09
|258.125.382
|% 0,59
|
|PETKM
|14,44
|626.824.100
|% 2,12
|
|SKBNK
|2,17
|85.248.995
|% 0,93
|
|YKBNK
|9,42
|305.062.366
|% 1,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6064
|% 0,10
|
|Euro
|18,6176
|18,6227
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0946
|21,2004
|% 0,37
|
|Frank
|18,8035
|18,9168
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% 0,18
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,21
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.817
|6.876
|16,00
|
|Yarım
|3.322
|3.362
|8,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,37
|92,37
|-0,28
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TKFEN, PGSUS
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TTKOM, TCELL
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 02 artarak (% 1.09 ) 3, 892
-
10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, GLRYH, PARSN, BAKAB, MIATK, YEOTK
-
10:53
AYEN, ULUSE, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında