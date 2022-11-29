***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:46
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082813
BIST
10:344.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -19,64
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.901
10:3418,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,5952
10:3419,3466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0882
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4087
En Düşük
19,2462
10:341.050,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.050,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.052,51
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BFREN
|3.799,90
|33.611.665
|% 9,99
|
|SNICA
|29,32
|678.647.751
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|17.711.134
|% 9,98
|
|VANGD
|6,62
|6.192.968
|% 9,97
|
|ALFAS
|151,30
|200.395.574
|% 9,96
|
|SEGYO
|3,17
|36.678.397
|% -9,94
|
|PNLSN
|34,30
|13.381.465
|% -9,83
|
|PRDGS
|15,77
|9.305.425
|% -9,37
|
|CONSE
|10,99
|19.322.763
|% -7,65
|
|HUNER
|13,01
|26.813.341
|% -7,20
|
|THYAO
|115,60
|1.582.072.529
|% 0,43
|
|KOZAL
|351,00
|896.627.281
|% 5,28
|
|PETKM
|18,05
|806.063.509
|% -1,10
|
|KRDMD
|14,55
|784.509.965
|% 1,68
|
|ASELS
|46,98
|723.070.410
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,00
|579.098.078
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,77
|185.576.946
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,93
|652.693.112
|% 0,25
|
|TSKB
|4,05
|221.547.710
|% 1,25
|
|KRDMD
|14,55
|784.509.965
|% 1,68
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6380
|% 0,06
|
|Euro
|19,3399
|19,3466
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,2846
|22,3964
|% 0,44
|
|Frank
|19,5834
|19,7014
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|13,91
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|8,09
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|7.015
|7.083
|47,00
|
|Yarım
|3.402
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|0,15
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|1,52
|