***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:38
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084719
BIST
11:444.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,46
|Açılış
|: 4.958
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:4418,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:4419,5616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:441.062,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.062,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BARMA
|122,10
|27.474.820
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.349.489
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.218.594
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.027.765
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.001.813
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|403.329.266
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|360.604.130
|% -9,98
|
|MIATK
|105,70
|48.977.595
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|102.438.600
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,16
|4.954.607.819
|% 5,73
|
|THYAO
|137,20
|3.559.997.118
|% -1,01
|
|EREGL
|42,46
|3.277.344.106
|% 0,05
|
|ASELS
|49,20
|2.085.723.637
|% -1,17
|
|ENKAI
|27,26
|1.927.975.017
|% 2,25
|
|KRDMD
|17,16
|4.954.607.819
|% 5,73
|
|ADESE
|1,84
|259.262.286
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,20
|850.920.382
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,67
|276.277.216
|% 0,00
|
|TSKB
|4,06
|416.751.798
|% 1,25
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6407
|% 0,01
|
|Euro
|19,5535
|19,5702
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6532
|22,7669
|% 0,12
|
|Frank
|19,6805
|19,7990
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,01
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,07
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|0,32
|