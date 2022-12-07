***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:07
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085240
BIST
16:274.937
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -63,20
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2718,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2719,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1210
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:271.064,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.064,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:25
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|191.340.979
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|540.547.119
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|608.174.641
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.338.208
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|HEDEF
|21,48
|28.239.550
|% -8,21
|
|PRDGS
|12,32
|42.273.834
|% -8,13
|
|KRDMD
|17,53
|12.102.232.190
|% -0,96
|
|THYAO
|136,30
|6.966.724.392
|% 0,52
|
|ASELS
|50,55
|5.146.804.805
|% 3,08
|
|PETKM
|18,03
|4.322.052.198
|% 0,17
|
|EREGL
|41,54
|3.502.116.683
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,53
|12.102.232.190
|% -0,96
|
|EKGYO
|7,20
|2.052.677.254
|% -0,55
|
|PETKM
|18,03
|4.322.052.198
|% 0,17
|
|ADESE
|1,93
|398.843.853
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,21
|1.972.103.559
|% 0,00
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6391
|% 0,02
|
|Euro
|19,6247
|19,6331
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,6302
|22,7437
|% 0,38
|
|Frank
|19,7485
|19,8674
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,46
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,32
|
|Cumhuriyet
|7.133
|7.241
|-2,00
|
|Tam
|7.172
|7.219
|19,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|9,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,40
|0,10
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|