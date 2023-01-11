***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:22
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099881
BIST
10:135.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 76,93
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
5.006
10:1318,7880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:1320,2034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0417
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:131.136,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.136,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:11
|SDTTR
|56,65
|2.072.257
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|632.005
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,84
|16.884.266
|% 9,65
|
|ARMDA
|258,00
|7.860.274
|% 9,09
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|SNPAM
|15,55
|632.232
|% -7,22
|
|KATMR
|2,16
|53.500.491
|% -6,90
|
|POLTK
|1.804,30
|6.996.772
|% -6,54
|
|THYAO
|134,30
|805.309.825
|% 2,36
|
|EREGL
|38,58
|437.627.565
|% 1,90
|
|ASELS
|59,20
|393.977.845
|% 1,81
|
|TUPRS
|489,60
|357.162.674
|% 3,01
|
|EKGYO
|8,69
|328.514.211
|% 2,24
|
|EKGYO
|8,69
|328.514.211
|% 2,24
|
|KATMR
|2,16
|53.500.491
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,70
|186.633.107
|% 1,78
|
|KRDMD
|18,37
|321.605.749
|% 1,27
|
|KLGYO
|3,11
|52.347.584
|% 4,36
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7741
|18,7818
|% 0,04
|
|Euro
|20,1872
|20,1958
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7813
|22,8955
|% 0,16
|
|Frank
|20,3032
|20,4255
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9863
|5,0113
|% 0,02
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,42
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|-0,43
|