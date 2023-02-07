***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:59
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110486
BIST
12:034.705
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -225,19
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.692
12:0318,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:0320,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:031.133,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.133,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:03
|INTEM
|86,90
|9.365.096
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|13.600.637
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.934.344
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.369.296
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.620.157
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.786.985
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|10.727.249
|% -9,96
|
|KARYE
|23,86
|9.028.516
|% -9,96
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,91
|1.454.116.033
|% 1,42
|
|ASELS
|53,90
|1.196.489.971
|% -8,33
|
|KOZAL
|516,70
|975.906.724
|% -1,30
|
|EREGL
|38,84
|902.975.953
|% -3,05
|
|KRDMD
|17,91
|1.454.116.033
|% 1,42
|
|EKGYO
|7,06
|342.864.525
|% -2,89
|
|YKBNK
|8,41
|358.814.884
|% -5,29
|
|BSOKE
|5,75
|224.154.146
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,08
|207.493.077
|% 8,96
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8303
|% 0,02
|
|Euro
|20,2044
|20,2115
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5712
|22,6843
|% 0,03
|
|Frank
|20,2346
|20,3565
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.769
|-19,00
|
|Yarım
|3.768
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|1,55
|