***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:33
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114720
BIST
10:525.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,67
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
10:5218,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:5220,0615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0875
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:521.107,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,74
|Açılış
|: 1.107,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,03
BIST En Aktif Hisseler10:52
|OYAKC
|33,14
|797.376.784
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|74.785.755
|% 9,93
|
|MARKA
|4,12
|2.651.360
|% 9,87
|
|AFYON
|10,38
|271.672.461
|% 9,49
|
|NIBAS
|20,84
|61.797.032
|% 9,45
|
|KOZAL
|26,68
|736.801.491
|% -94,92
|
|RODRG
|63,60
|12.737.252
|% -9,40
|
|FLAP
|8,97
|34.555.829
|% -8,93
|
|LIDER
|98,55
|12.328.299
|% -8,75
|
|VKING
|33,06
|5.912.103
|% -8,27
|
|KRDMD
|18,95
|1.175.732.827
|% -1,46
|
|THYAO
|142,00
|1.102.842.455
|% 1,43
|
|TUPRS
|628,50
|1.022.672.867
|% -0,30
|
|EREGL
|43,64
|991.957.699
|% -1,93
|
|SASA
|118,90
|841.372.992
|% 6,54
|
|KRDMD
|18,95
|1.175.732.827
|% -1,46
|
|AKBNK
|16,40
|548.223.912
|% 1,86
|
|EKGYO
|7,51
|233.709.959
|% 2,74
|
|YKBNK
|9,23
|276.383.916
|% 1,21
|
|KOZAL
|26,68
|736.801.491
|% -94,92
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8639
|18,8695
|% 0,12
|
|Euro
|20,0561
|20,0615
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,4762
|22,5890
|% -0,24
|
|Frank
|20,2233
|20,3451
|% -0,27
|
|Riyal
|5,0148
|5,0400
|% 0,11
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-15,78
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.527
|7.587
|-69,00
|
|Yarım
|3.677
|3.712
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.856
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,98
|