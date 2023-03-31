***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2023 11:02
***BEYAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130092
BIST
12:594.836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -60,12
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
12:5919,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
12:5920,9153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0231
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
12:591.220,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.220,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:59
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.240.573
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.084.268
|% 9,94
|
|DERIM
|10,67
|32.903.834
|% 9,77
|
|DGGYO
|42,94
|3.194.435
|% -9,98
|
|ALFAS
|284,10
|782.134.820
|% -9,81
|
|IHAAS
|149,90
|18.720.043
|% -8,88
|
|GOKNR
|20,12
|869.965.497
|% -8,71
|
|BVSAN
|67,45
|444.582.968
|% -7,86
|
|AKFYE
|18,00
|1.262.690.613
|% -5,26
|
|TUPRS
|542,20
|1.244.807.297
|% 0,59
|
|EREGL
|35,84
|983.592.916
|% -0,22
|
|KOZAL
|21,28
|982.290.174
|% 1,62
|
|ASELS
|53,20
|975.013.503
|% 0,47
|
|SKBNK
|2,43
|323.704.576
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.262.690.613
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,17
|746.163.288
|% -2,59
|
|YKBNK
|9,66
|512.233.329
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|323.173.306
|% -2,19
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1936
|% 0,14
|
|Euro
|20,8971
|20,9212
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6616
|23,7803
|% -0,07
|
|Frank
|20,8353
|20,9608
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0960
|5,1215
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.233
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|-0,18
|